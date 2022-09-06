美股道指升118點　3B家居跌11%

美股長假期後復市，3大指數於周二早段向好，道指升118點，至31,437點；標指升12點，至3,937點；以科技股為主的納指升19點，至11,650點。恒指夜期報19,045點，跌92點；低水158點。

外媒引述消息指，全球四大會計師事務所之一的安永(EY)管理層同意把核數師業務與顧問業務分拆，料明年底執行。知情人士透露，該行將於本周稍後時間正式批准分拆計劃，有指共約1.3名合夥人有份參與今次計劃的投票，料每位合夥人平均可透過分拆獲得逾百萬美元的報酬。

同樣計劃調整公司架構的，還有德國大型車廠福士汽車(Volkswagen)。該集團擬將旗下跑車品牌保持捷分拆於法蘭克福交易所上市，首次公開招股(IPO)時間將在9月底或10月初，取決於市場的進一步發展。據報道，保時捷上市估值可能達到850億歐元，為歐洲史上最大IPO。

另外，早前獲散戶追捧的「迷因股」之一Bed Bath & Beyond(3B家居)股價暴跌11.01%。該公司財務總監Gustavo Arnal近日離奇墮樓身亡，一時間市場上陰謀論四起。雖然法醫表示死者為自殺，但外媒引述消息指，他於離世前未有留下隻字片語，也沒有與當時留在家中的妻子說過任何話。Arnal於上月減持該公司5.5萬股，套現140萬美元，尚餘25.54萬股。

特殊目的收購公司(SPAC)Digital World Acquistion Corporation於去年10月，與前總統特朗普旗下社交媒體Trump Media & Technology Group(TMGT)簽訂協議，透過借殼方式讓後者合併上市，惟計劃因面臨民事及刑事調查而處於凍結狀態。外媒引述最新消息指，DWAC提出推遲一年完合併的方案遭股東否決，意味這筆交易可能告吹。DWAC價挫17.79%。