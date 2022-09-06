新盤UPDATES：啟德一手樓4日收票逾1200張
2022年09月06日 22:00
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啟德新盤收票反應理想，4日內接獲逾1,200張入票，最快明日公布銷售安排，預料中秋假期展開首輪銷售。同時，天水圍新盤銷售步伐加快，部署日內上載樓書。
●啟德MIAMI QUAY I累收逾1,200張入票
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，最快周三(7日)公布首份銷售安排，部署中秋節假期開售。截至周一晚上，該盤已接獲逾1,200張入票，超額認購逾5.1倍。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目周一(5日)晚上已加推價單2號，提供65伙，按定價計市值約7.4億港元。考慮樓層及景觀因素後，該批單位屬原價加推。他指，首兩張價單合共提供195伙，折實售價由567萬至1,861.5萬元，折實呎價21,381至25,999元，折實平均呎價23,991元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期日內上樓書
新界區新盤伺機出擊，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期部署日內上載售樓說明書，新地代理總經理胡致遠表示，該盤會於本周內率先開放現樓予傳媒預覽，有機會於周內公布首張價單，定價會參考項目第1期及第2期，成交呎價約1.5萬港元水平，而由於今期景觀及位置更有優勢，故相信今期的價錢會更理想。
新地代理租務副總經理孫雅茵稱，Wetland Seasons Bay自設約20個商舖，當中餐飲食肆佔整體約50%，並會引入國際幼稚園。她指，約八成的商舖會於今年底開幕，每方呎租金介乎80至130元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期推2伙別墅連花園戶招標
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周二(6日)上載銷售安排第5號，落實周六(10日)起招標推售2伙連花園別墅單位。其中，別墅RV3的地下A室，實用面積1,158方呎，五房間隔，連757方呎花園。另別墅RV5的地下B室，實用面積1,121方呎，五房間隔，連783方呎花園。招標期由9月10日至明年3月31日，期間每日下午4時招標，下午5時截標。
●馬頭角瓏碧已獲批入伙紙
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周二(6日)公布已獲發入伙紙，預料短期內會以現樓推售。發展商表示，項目已獲政府屋宇署批出入伙紙，短期內以現樓形式推售，屆時買家可參觀住客會所「瓏碧薈Club Allegro」，提供18項設施，包括24小時多功能健身室、空中瑜伽室、戶外約17米園林游泳池、宴會廳、兒童天地、戶外水耕菜種植區等。而截至現時，該盤累計售出23伙，成交呎價由23,144至28,211港元，套現逾1.8億元。
●旺角利奧坊‧曦岸周六發售5伙開放式戶
恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸，周二(6日)修改價單，繼7月增加2%折扣優惠後，最新再添加1%折扣，使最高折扣優惠增至照售價減8%。同時，該盤上載最新銷售安排，將於周六起以先到先得形式發售5伙開放式戶。
上述5伙實用面積由193至200方呎，按最高8%折扣優惠計，折實價由約516.9萬至約522.7萬元，折實呎價由約25,843至27,085元。當中，1座25樓M室，實用面積197方呎，折實價約518.2萬元，折實呎價約26,306元。資料顯示，該盤由2020年5月至今沽出428伙，佔全盤488伙約88%，套現逾27.9億元。
●屯門NOVO LAND第1B期三房呎價約13,679元
新鴻基地產(00016)發展的屯門兆康NOVO LAND第1B期，周二(6日)錄得2宗成交。該盤的第3座21樓A2室，實用面積708方呎，採三房間隔，成交價968.44萬元，呎價約13,679元。同時，項目重新沽出第1座12樓D室，實用面積295方呎，一房間隔，原本於上月底以447.29萬元，惟交易未有進展，單位最新以464.11萬元獲新買家承接，最新呎價約15,733元。