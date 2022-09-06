新盤UPDATES：啟德一手樓4日收票逾1200張

啟德新盤收票反應理想，4日內接獲逾1,200張入票，最快明日公布銷售安排，預料中秋假期展開首輪銷售。同時，天水圍新盤銷售步伐加快，部署日內上載樓書。

●啟德MIAMI QUAY I累收逾1,200張入票

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目周一(5日)晚上已加推價單2號，提供65伙，按定價計市值約7.4億港元。考慮樓層及景觀因素後，該批單位屬原價加推。他指，首兩張價單合共提供195伙，折實售價由567萬至1,861.5萬元，折實呎價21,381至25,999元，折實平均呎價23,991元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期日內上樓書

新地代理租務副總經理孫雅茵稱，Wetland Seasons Bay自設約20個商舖，當中餐飲食肆佔整體約50%，並會引入國際幼稚園。她指，約八成的商舖會於今年底開幕，每方呎租金介乎80至130元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期推2伙別墅連花園戶招標

●馬頭角瓏碧已獲批入伙紙

●旺角利奧坊‧曦岸周六發售5伙開放式戶

上述5伙實用面積由193至200方呎，按最高8%折扣優惠計，折實價由約516.9萬至約522.7萬元，折實呎價由約25,843至27,085元。當中，1座25樓M室，實用面積197方呎，折實價約518.2萬元，折實呎價約26,306元。資料顯示，該盤由2020年5月至今沽出428伙，佔全盤488伙約88%，套現逾27.9億元。

●屯門NOVO LAND第1B期三房呎價約13,679元