金山雲半年蝕逾13億人幣　稱數碼轉型具龐大機遇

內地雲服務公司金山雲(美股:KC)公布，截至6月底止，第二季虧損8.02億元人民幣(下同)，按年及按季均擴大；每股虧損0.22元。該公司副董事長鄒濤表示，自2021年下半年以來，經營環境充滿挑戰，但留意到數碼化轉型帶來的龐大機遇，公司會繼續完善核心技術及產品，迎難而上。

首席財務官何海建指出，公司於年內繼續主動縮減內容分發網絡(CDN)服務規模，由於第二季度經歷充滿挑戰的營運環境，減慢了招標和項目部署過程。同時，為提高效率，公司採取一系列成本控制措施。

期內，收入19.06億元，按年及按季均減少約12%。其中，公有雲服務收入僅12.89億元，按年下跌16.87%，按季降6.63%；行業雲收入則為6.16億元，按年微跌0.89%，按季大減22.2%。

回顧上半年，該公司虧損擴大至13.56億元，2021年同期蝕6.02億元；每股虧損0.37元。總收入達40.8億元，按年增長2.33%，公有雲服務收入按年減少9.26%至26.69億元，行業雲服務收入則按年增加35.2%至14.09億元。