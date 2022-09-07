東方日報B1：H按封頂息　寬限搶客

早前滙豐及渣打銀行同日上調同業拆息掛鈎按揭(H按)封頂息，不過市傳有銀行對按揭客仍很「寬容」，延長原有封頂息2.5厘的寬限期，8月底前已買入一手樓的客戶仍可享舊封頂息。究其原因，相信是今年樓市交投減少及按揭市場競爭激烈所致。最新是大新銀行上調H按封頂息0.25厘，令上調鎖息上限的銀行數量增至10間。分析相信，本月港銀上調最優惠利率(P)的機會較大。

不過，滙豐及渣打銀行加封頂息至2.75厘後，恒生及中銀均按兵不動，H按實際按息仍維持2.5厘。市傳有銀行為一手新盤的H按鎖息上限加長「寬限期」，樓花H按鎖息上限2.5厘的申請日期獲延長。分析相信，市場普遍料本港最快本月下旬加P息，銀行是想趁加息前「食埋最後一浸」，想搶奪一手樓按揭及轉按客生意。

轉按客現正「趕搭尾班車」，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明解釋，主要是選用發展商按揭買樓人士，「蜜月期」後供款息一般會P加1至2厘水平，現時轉按可慳息。如果月底加P，轉按客慳息幅度就會收窄，而入表申請轉按時，業主過壓力測試的門檻亦會提高。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，加P後轉按市場將會進入寒冬。

另外，大新銀行最新H按封頂息由原本2.5厘加至2.75厘。上調鎖息上限息率的銀行增至10間，當中華僑永亨銀行第二次調升H按的鎖息上限0.25厘，加至3厘。

對銀行來說，原本在H加1.3厘的情況下，銀行賺息1.3厘，但拆息上升使封頂息限制銀行獲利，以封頂息2.5厘計，銀行賺息僅0.58厘，但存款利息不斷向上，中小銀行一年期港元定存3厘息已成新常態，使銀行存貸息「兩邊未必計得掂」。周二一個月拆息為1.929厘，續創兩年半高，並已維持1.5厘以上超過4周。中原按揭董事總經理王美鳳指出，銀行上調新做按揭客戶的H按封頂息率，以紓緩息差收窄之壓力，以及減低資金成本上升旳影響。由於拆息續現升勢，加上近期定存息競爭加劇，預期月內續有銀行上調H按封頂息率。

曹表示，本港銀行最快今季加P息，雖然仍有大型銀行為今年的按揭業務作最後衝刺，而暫時未跟隨加封頂息率，但相信在銀行調升P息前，該些銀行亦要調升新做按揭的H按封頂位，以預備在加息時保持利潤空間。

如果月底P息加0.25厘，而封頂息已加0.25厘，即是下半年供樓人士利息支出已多半厘。加息半厘之下，假設還款期25年，每100萬元每月供款多256元，即增加5.7%。

鑑於現時尚有銀行仍維持H按封頂息於2.5厘，王美鳳提醒有上會需求人士可加快申請按揭，以減少加息後對入息要求之影響。