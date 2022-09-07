內地經濟將現「新常態」？2030年前年均增長僅…

內地的清零防疫政策大大打擊經濟活動，以致這個全球經濟增長引擎再次瀕臨停擺邊緣。牛津經濟研究院預測，2030年前內地平均經濟增長僅為4.5%，而2030至2040年間的平均增長預測更將放緩至僅約3%。換言之，內地當局要在2035年或之前將GDP倍增的目標看來是無法實現，因期內年均經濟增長須達4.7%才能實現此目標。

該研究院解釋，受累人口老化問題、內地經濟有機會與美國或其盟友脫鈎、金融風險處理失誤，以及房地產持續下跌等因素，內地實質經濟增長甚至可能會遜於上述基本預測。

隨着內地勞動人口持續減少，該研究院預計，內地經濟增長將須依賴持續的大量投資，以及相對快速的生產力增長，中美在貿易與科技上脫鈎，將導致內地生產力增速放緩，內地每年的經濟增長將因而放慢0.3至0.6個百分點。

展望未來10年，該研究院預計，內地經濟增長主要受實物資本增加所推動，而在債務水平上升下，內地的高水平實物投資料將難以維持下去，一旦投資速度放緩至更為正常之水平，除非投資效率戲劇性地取得改善，否則內地經濟增長將顯著放慢。