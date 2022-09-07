美元獨強損人利己　入口貨品變相減價

市場對美國聯儲局的「鷹」派加息預期尚未完全消化，加上歐洲能源危機持續，資金紛紛轉至美元避險。美匯指數周二續創20年高位，曾高見110.55，再升0.6%。分析預期，美匯強勢或要延續至第四季，屆時才會真正見頂。從宏觀層面來看，美元匯率的升勢，已足以抵銷40年來最強勁的通脹壓力。

雖然通脹已成為美國不容忽視的經濟難題，但對於一般美國人而言，物價上漲的壓力未至於令他們的生活質素大幅下滑。美元實質有效匯率指數(REER)於7月突破2002年創下的高位，該指數是在扣除通脹後，衡量美元相對於美國主要貿易夥伴貨幣的表現。另邊廂，聯儲局編制的美元貿易加權指數，於截至8月26日止一年累計升幅為8.4%，明顯跑贏通脹。

由於美國大部分商品依賴進口，故美元顯著強勢，有助緩和國內上漲的物價。不過，美元利率上升、美匯強勢同時意味資金從其他市場中流走。渣打銀行外匯研究全球主管Steve Englander說：「全世界其他地區遭受進口價格高漲和流動性緊縮的雙重打擊。而相對來說，雖然帶給美國的效益可能小於帶給其他國家的傷害，但也無可奈何。」

展望未來，星展集團預期，美匯指數仍會持續揚升至今年第四季，原因是近日經濟數據預示聯儲局將繼續大手加息，料本月下旬將把利率上調0.75厘；到今年底聯邦基金利率或升至4厘。而在經濟「軟着陸」的前提下，美匯指數將在明年逐漸走弱。

該行又估計，兩年期美國國債孳息率料將今年底高見3.7厘，明年底則為3.4厘；10年期債息年底料達3.4厘，明年底則為3.3厘。換言之，隨着明年經濟可能出現潛在衰退、聯儲局的貨幣政策轉向，將會令短債息高於長債的「債息倒掛」現象有所緩解。

荷蘭國際集團(ING)銀行外匯策略師Francesco Pesole則指出，歐股與美股的表現分歧，亦是推動美元近日展現強勢的一大動力。由於歐洲持續的能源危機，投資者恢復對歐洲資產的信任需時。在過去3個月中，美股道指及標指跌幅約為5%，而德國DAX指數則下跌了13%。