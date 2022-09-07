華為新手機支持北斗衞星　售價4999元人幣起

正當市場觀望美國蘋果公司(Apple Inc.)將於香港時間9月8日凌晨1時召開新產品發布會，焦點盡在iPhone 14之際，內地的華為昨日率先發布Mate 50系列手機，起跳價4,999元人民幣。公司消費者業務行政總裁余承東表示，該系列支持北斗衞星消息硬件能力，是業界首款支持北斗衞星消息的智能手機。

余介紹，當身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網絡信號覆蓋環境下，該系列手機可透過應用程式將文字和位置信息向外發出，並支持多條位置生成軌迹地圖。而該系列的素皮版首次使用華為崑崙玻璃，抗跌能力提升至10倍；並繼續沿用中軸對稱和環形照相的設計，採用66W有線快充、50W無線快充，支持應急模式，不損電池壽命。

同日，華為推出新款MateBook E Go二合一平板、華為智能門鎖、華為音箱等新產品。汽車方面，華為AITO首款純電動車型問界M5 EV有兩個版本，起跳價分別為28.86萬元人民幣及31.98萬元人民幣。

另方面，有傳Apple的iPhone 14將升級鏡頭功能，由1,200萬像素增至4,800萬像素，並增強影音瀏覽效能，另將搭載強化版A15晶片，高階版將升級至A16晶片；基本版及高階版的螢幕尺寸均為6.1吋和6.7吋兩種規格。

然而，時值全球經濟衰退風險增，消費市道放緩，且看中美兩大品牌智能手機新產品如何出奇制勝，搶佔市場份額。