美日博彩供應商縮澳門業務　員工調遷菲律賓星洲

澳門博彩業陷低谷，連上游的供應商亦不得不另覓出路。外媒引述消息指，為賭場提供角子機、百家樂賭枱系統和其他賭場設備的美資供應商Light & Wonder Inc，以及一間日資設備生產商，正在縮減在澳門的業務規模，並將人員調遷至博彩業蓬勃的菲律賓和新加坡。

該報道將供應商「出逃」，歸因於中國內地的新冠肺炎「清零」政策，對博彩收入曾經世界第一的賭城澳門造成損害。

此外，澳門現屆賭牌今年底到期，現時6大持牌博彩企業都不會貿然在這時候大舉投資。報道引述Light & Wonder亞洲副總裁兼董事總經理Ken Jolly認為，公司在澳門近期缺乏的新銷售，只能靠維修及技術支援賺取有限收入。據悉，該公司正在將外籍員工遷往菲律賓開設新辦事處，而菲國已經成為公司亞洲的主要市場。

至於另一間來自日本的設備製造商，據報在澳門的收入大跌90%，公司遂將三成澳門的外籍員工轉移到菲律賓及新加坡，並將逾一半的庫存撤出澳門。

事實上，澳門賭收雖然回升，但前景被看淡。多間券商引述行業數據顯示，9月首4天澳門賭收錄得3.52億澳門元或每日平均約8,800萬澳門元，後者按周上升12%。其中Sanford Bernstein發表報告表示，雖然澳門上周開放邊境予41個國家的旅客進入，惟沒有撤銷抵澳門後7天隔離的限制，對旅遊業幫助為零。加上內地確診數據及封城情況漸增，令9月和10月澳門賭收前景變得不明朗，現時預測或較2019年未有疫情時的同月收縮83%，至約37.53億澳門元，按年亦跌近四成。