陳錦興：中海物業抗跌力不俗

中海物業營業額58.1億港元(下同)，按年升35.3%。純利5.2億元，按年升32.7%；每股盈利15.87仙。派中期息4仙，按年升33.3%。期內，整體毛利較去年同期上升27.1%至8.77億元，毛利率下跌1個百分點至15.1%。

在管面積約為2.87億平米，包括在管賣場項目數達393個，在管物業項目1,451個。在管面積相較去年底增10.5%。其中，新增項目之64.7%來自獨立第三方，反映中海物業的品牌認受性高，具市場競爭力。此外，中海物業財務狀況穩健，處於淨現金狀況，流動資產淨值為27.2億元。

內房板塊疲弱，惟獨是央企背景的內房商及物管商具抗逆力，顯示市場資金或開始炒底內房、物管，而最先部署在央企相關股，中海物業或是重點之一。過去三年，中海物業盈利增長保持在三成以上，這次中期仍保持盈利增速，其降本增效的執行力值得信賴，加上具品牌競爭力開發第三方物管業務，當內地房產市場回穩，中海物業更具能力拓展業務，推動增長。現價預期市盈率約22倍，估值並不昂貴，建議8.3港元吸納，向上阻力位10元，向下跌穿支持位7.6元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)