鄭勤龍：港股短線或見反彈

由卦象顯示，恒指走勢正處於《乾為天》變《火風鼎》之中，在易經，「天」代表着運行不息的動能，而「火」性則向上升，今「乾為天」卦和「鼎」卦帶「天」和「火」的原素，因此若將其意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指在短期內的走勢或有利短線見底反彈。

承接上文預示恒指短線牛皮偏淡的《坤為地》變《地水師》卦，恒指上周三(31日)在19,589點開市，當日指數在一度高見20,173點後便出現連日回吐，隨後大市在本周一(5日)低見19,064點後才現反彈，昨日大市下跌了22點，收報19,202點，可說是已應驗了顯示上升動力不足的「坤為地」卦和有加憂之象，引申為好淡增持，走勢或反覆偏弱的「師」卦卦象。

「乾為天」全卦以龍為象徵，在中國的古代神話當中，龍是一種善於變化的聖獸，能飛往天上，亦可潛於水中，因龍是由低的位置向上飛的，因此可引申為先低後高。

「鼎」為古時三足兩耳的烹飪銅器，「鼎」卦木上有火，乃薪柴燒火之象，本為吉兆，但由於在烹飪新菜餚之前，定必須將鼎中的舊物或殘渣先倒出，所以若將卦象對應於恒指的走勢時，亦每每有先低後高的應驗。

故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可理解為下跌後的反彈。

玄學金融家 鄭勤龍