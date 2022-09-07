陳樂怡：港股或下試18500點

人行調低外匯存款儲備金率2個百分點，副行長劉國強重申人民幣不會出事，亦不允許人民幣出事。本行認為下調幅度大，顯示官方不樂見人民幣過急貶值，發出明確維穩信號。但參考上次4月經驗，對匯率支撐作用未必太持久。歸根究柢，目前主導人民幣走低的因素為中美貨幣政策周期錯位，加上在疫情升溫的情況下，內地8月PMI反映經濟復甦力度放緩，市場對於內地經濟維持悲觀態度。投資者正在觀望10月二十大會議後會否有大型刺激政策出臺，甚至是防疫路線的轉變。

另一方面，俄羅斯截斷輸往歐洲主要天然氣供應，歐洲能源危機加劇，通脹壓力明顯。歐元區8月通脹已升破9%，市場預計歐洲央行9月將跟隨美國大手加息0.75厘，以遏制通脹。不過，歐洲經濟前景偏弱，而意大利即將迎來總統大選，政經不明朗因素困擾，歐元弱勢難改，變相支撐美匯指數，料人民幣有機會進一步下試7算。歐美通脹居高不下，央行進取加息，內地經濟續受疫情反彈及內房低迷所拖累，恒指試穿5月低位19,178點，或進一步下試18,500點。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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