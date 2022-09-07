道指跌173點　布油挫3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至110.25；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.9736；美元兌日圓低見143.25；歐元報0.9894，英鎊報1.1507。金價跌至1,701.9美元。油價偏軟，布油報92.86美元，紐油報86.78美元。比特幣跌逾4%，至1.88萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水210點。

●美股假期後復市，高開低走。道指收報31,145點，跌173點或0.55%；標指收報3,908點，跌16點或0.41%；納指收報11,544點，跌85點或0.74%，連跌7日。

●港股ADR指數下挫，按比例計算，收報18,932點，跌269點或1.43%。

●即月恒生指數夜期收報18,943點，跌194點，低水260點，成交19,304張。

●紐約期油收報每桶86.88美元，升0.01美元或0.01%；布蘭特期油收報每桶92.83美元，跌2.91美元或3.04%。

●紐約期金收報每安士1,712.9美元，跌0.6%。

●英國富時100指數收報7,300點，升13點或0.18%；德國DAX指數收報12,781點，升110點或0.87%；法國CAC指數收報6,104點，升11點或0.19%。