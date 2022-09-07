【高盛推介】騰訊美團受壓見近期低　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股連續第3日回調，周三(7日)開市失守310港元水平，最低見306.2元的半個月低位。現報308.2元，跌約1.9%。據騰訊報表披露，騰訊回購持續，周二(6日)於聯交所回購112萬股，涉資約3.52億元。

美團同受拖累，周三早段亦繼續下跌並失守170元水平。現報169元，跌約2.5%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金積極吸納騰訊好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約4,220萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。周二流入熊證的資金較集中在340元收回區域的產品。

美團方面，好倉於周二獲資金轉向流入。周二流入熊證的資金集中在190元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，北水積極吸納騰訊，周二錄得約3.8億元資金淨買入。而美團則於周二繼續獲北水沽出，錄得約2.4億元資金淨賣出。

騰訊購21954，行使價393.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿9.8倍，低面值。

騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿。

騰訊購22656，行使價348.2元，2023年1月16日到期，實際槓桿7.3倍， 貼價。

騰訊牛64357，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿13.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛60742，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，實際槓桿8.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.3倍，價外。

騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿9.1倍，高槓桿近熊。

美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。

美團購17342，行使價220元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低面值。

美團牛66306，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比13.0倍，相近收回價近牛中街貨較低。

美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。

美團熊68373，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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