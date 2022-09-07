【高盛推介】滙豐回調資金趁低吸納　友邦見近4個月低

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股近期持續在48港元水平整固，上周五(2日)曾受壓下跌，隨即吸引資金部署。周二(6日)反彈升約2.1%，周三(7日)早段再度回調。現報47.75元，跌約2.2%，跌幅較大市深。

友邦保險受壓下跌，最低見72.6元的近4個月低位。現報72.65元，跌約1.7%。有券商料今年上半年，中資保險股的壽險新業務價值持續收縮，但友邦中國除外。該行給予友邦「買入」評級，目標價102元。

周三美國國債孳息率再度走高，2年期國債息率逼近3.5厘，1個月港元銀行同業拆息也再創2年新高，報1.92厘。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周三(8月31日)至本周一(5日)共錄得約680萬元資金流入後，周二資金沽出止賺。周三再度見資金流入。

友邦方面，好倉於周二獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約370萬元資金流入。

滙豐購16685，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿13.7倍，高槓桿。

滙豐購21438，行使價52.55元，2022年10月26日到期，實際槓桿20.3倍，貼價、短期，只宜即市部署。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿18.1倍，相近收回價近牛中街貨最低。

滙豐沽20268，行使價42元，2022年12月20日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低街貨。

滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿8.1倍，中期、低街貨。

滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿5.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿、低面值。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。

友邦牛67095，收回價68元，行使價67.4元，換股比率100，實際槓桿13.8倍，相近收回價牛證中街貨最低。

友邦沽22057，行使價75元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。

友邦熊64358，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿5.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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