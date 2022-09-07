華懋逾14億購倫敦辦公大樓Kaleidoscope

華懋集團宣布，與Helical Plc落實協議，購入位於倫敦科技產業新樞紐、租賃產權為期150年的Kaleidoscope辦公大樓，作價1.585億英鎊(折合逾14.4億港元)，樓宇資本價值達每方呎約1,789英鎊(折合每方呎逾1.6萬港元)。

倫敦運輸局於2018年授予Helical Plc租賃產權，並收取合約租金一成為地租。上述交易會於10天內完成。這項投資為集團首個海外收購項目，將有助進一步推動多元化業務和可持續發展的策略方向。

Kaleidoscope辦公大樓於2019年竣工，物業樓高6層，面積達88,580方呎，坐落於橫貫鐵路法靈頓東站。該區擁完善交通網絡，吸引不少科技企業進駐。如亞馬遜及Snapchat的英國總部，亦近在咫尺。

Kaleidoscope現時由字節跳動旗下的短片分享平台Tiktok，自2021年3月起全幢租用， 租期15年，每年租金逾763萬英鎊(折合逾6,900萬港元)。大樓已獲BREEAM Excellent、WiredScore Platinum等綠色建築和智能設計認證。

華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，對成功購入該商廈感到欣喜，項目位於倫敦市其中之一最具活力動感和濃厚文化氣息的區域，物業市場租金增長理想，集團計劃持有物業作長線投資。

他續稱，是次購入倫敦物業後，集團會增加在其他世界級城市的投資，以達致業務多元化和帶來具靭性的長遠收益。而香港仍是集團的基地，以及業務營運的核心市場。