港今年料錄70宗IPO籌逾1100億　四隻巨無霸下半年登場

環球市況疲弱，拖累新股市場活躍度大減。有一間會計師行預期，香港新股市場今年全年將錄70宗新上市，合共集資至少1,100億元，下半年有4隻集資過百億元「巨無霸新股」(Mega-IPO)，有望取得全球集資榜第3位。

該行預期，本港首3季將共有47隻新股，籌547億元，宗數及集資額分別按年下跌36%及81%。不過，在不同的監管改革和完善措施，以及潛在龐大上市項目支持下，香港新股市場將於今年第4季度進一步加快，而7月至8月企業上市速度較上半年加快，並有兩隻集資逾百億元新股掛牌。

他又指，與內地資本市場互聯互通機制不斷擴容，以及將外國公司納入股票互聯互通等，有助提升香港作為國際上市地的吸引力，長遠也會為兩地市場帶來更多融資機遇。

首3季新股集資排名首兩位由上海交易所及深圳交易所包攬，分別集資3,551億元及1,938億元，南韓交易所則以集資額958億元位列第三，主要受惠一家大型新能源汽車電池製造商帶動。有會計師認為，在內地經濟刺激措施的支持下，科技和創新企業及註冊制改革，將進一步推動內地今年第4季的新股融資活動，料當地新股融資總額有望超越去年水平。

至於中美雙方就中資概念股審計監管達成合作協議。有會計師坦言，仍需關注簽訂協議後，雙方實際執行細節，並將直接影響中資企業到美國上市的決定，惟預計有助刺激再次或重新考慮美國為它們的上市地。