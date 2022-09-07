屯門飛揚夥代理推置業及按揭優惠　料第2期最快年底登場

楊氏表示，自上月底推出全新「120 PLUS」付款計劃後，接獲不少查詢，亦有買家透過該計劃購入兩房單位。項目第2期正籌備樓書，會參考第1期的銷售情況，再與合作夥伴商討推售時間表，不排除今年底推出。她相信，大眾已預計有加息周期。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，9月至現時，一手交投仍以貨尾為主，但接下來有全新盤開售，相信能帶動市場氣氛，估計全月可錄得約1,500宗新盤成交。為配合項目銷售部署，由即日起至9月14日，透過該行購買該項目單位首5名買家，即可獲贈「『飛』凡酒店渡假套票」置業賀禮，每個價值4,000元，名額共5個，總值2萬元。

另外，經絡按揭公布為項目買家提供按揭優惠，該公司營運總監張顥曦表示，「抗加息首年定息按揭優惠」首年按揭息率固定為2.75厘，期後按息全期為銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2.25厘，按揭成數最高可達80%，現金回贈1.6%，年期最長可至30年。他預計，本港銀行最快於本月加P。