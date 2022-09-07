瑞聯銀行料人行將加大干預匯市力度　8月CPI恐升至3%

中國人民銀行5個月內兩度下調外匯存款準備金率，瑞聯銀行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova認為，這不能完全抵銷人民幣貶值壓力，但反映人行即使接受人民幣稍為走弱，但不樂見市場預期人民幣兌美元匯價只會單向貶值，相信人行將加大干預匯市的力度，不排除會採取更多宏觀審慎措施，包括透過逆周期調節機制以支持人民幣，預測美元兌人民幣在今年底將見7算，2023年可能再升穿有關水平。

他指，貿易順差上升能夠惠及內地第三季GDP表現，有助局部抵銷內部經濟目前承受的一些壓力。不過，基於歐美經濟同時面對衰退風險，預計未來幾個月外部需求將收縮，致出口支持經濟的情況將難以持久，預期中國8月出口將下降，進口進一步縮減。中國海關總署公布，以人民幣計價，8月出口按年增幅跌至11.8%，前值為23.9%，進口按年亦增4.6%，前值為7.4%。

該行認為，電力短缺和防疫措施是影響中國生產的主因，惟在內地官員強調應優先暢通產業鏈供應鏈，相信生產活動在未來所受的干擾將較低。

另外，中國將於周五(9日)公布8月份通脹率。瑞聯銀行指，受全球燃料和食品高漲、人民幣貶值，以及豬價回升，中國居民消費價格指數(CPI)將由7月按年上升2.7%，再攀升至8月的3%。9月內地豬肉每公斤約23元人民幣(下同)，高於8月的21元。在基數效應下，按年增幅持續上漲。自2019至2020年爆發非洲豬瘟後，豬價不斷下跌，由於食用豬周期約需24個月才復原，因此，現正進入調整期，意味豬價在未來將沒法為緩和內地通脹率提供理想的基數效應。