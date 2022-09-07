道期牛皮　美匯企穩20年高位

●美匯指數續強，日內曾高見110.69，再創2002年6月18日以來最高，現報110.4；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報6.9833；美元兌日圓報144.07；歐元企0.9920，英鎊處1.1507。金價報1,702美元。布油報91.19美元，紐油報86.3美元。比特幣企1.8萬美元水平。道指期貨升19點。

●市後關注點

20:30 美國7月貿易帳

22:00 加拿大央行公布議息結果

-摩通看淡內銀下半年表現，料行業收入放慢。

-騰訊斥逾23億入股遊戲商Ubisoft創辦人家族公司。

-潘石屹辭去SOHO中國主席一職。

●中國經濟：

-中國8月人民幣計出口按年增11.8%，進口升4.6%。

-瑞聯銀行料人行將加大干預匯市力度，8月CPI恐升至3%。

●港今年料錄70宗IPO籌逾1100億，四隻巨無霸下半年登場。

●努力擺脫困局，瑞信出售全球信託業務。

●SEC要求美國審計機構謹慎接中概股公司生意。

●尚乘數科被美SEC列入可能除牌名單。

●比特幣再瀉半成，加密貨幣市值跌破1萬億美元。

●日資撤走！吉野家旗下花丸烏龍麵退出中國。

●澳洲次季GDP按季增長0.9%，低過預期。

●中石油與俄天然氣公司簽中俄東線天然氣購銷補充協議。