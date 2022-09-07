道期牛皮 美匯企穩20年高位
2022年09月07日 16:11
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●美匯指數續強，日內曾高見110.69，再創2002年6月18日以來最高，現報110.4；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報6.9833；美元兌日圓報144.07；歐元企0.9920，英鎊處1.1507。金價報1,702美元。布油報91.19美元，紐油報86.3美元。比特幣企1.8萬美元水平。道指期貨升19點。
●市後關注點
20:30 美國7月貿易帳
22:00 加拿大央行公布議息結果
●恒生指數萬九關失而復得，全日收報19,044點，跌158點或0.83%；國企指數收報6,513點，跌42點或0.65%；科技指收報4,014點，跌52點或1.3%。主板成交861億港元。https://bit.ly/3wXpN2e
-摩通看淡內銀下半年表現，料行業收入放慢。
-騰訊斥逾23億入股遊戲商Ubisoft創辦人家族公司。
-潘石屹辭去SOHO中國主席一職。
●滬綜指收升2點，半導體、電力板塊做好；消費、媒體板塊則相對落後。https://bit.ly/3Qp4YUd
●中國經濟：
-中國8月人民幣計出口按年增11.8%，進口升4.6%。
-瑞聯銀行料人行將加大干預匯市力度，8月CPI恐升至3%。
●港今年料錄70宗IPO籌逾1100億，四隻巨無霸下半年登場。
●努力擺脫困局，瑞信出售全球信託業務。
●SEC要求美國審計機構謹慎接中概股公司生意。
●尚乘數科被美SEC列入可能除牌名單。
●比特幣再瀉半成，加密貨幣市值跌破1萬億美元。
●日資撤走！吉野家旗下花丸烏龍麵退出中國。
●澳洲次季GDP按季增長0.9%，低過預期。
●中石油與俄天然氣公司簽中俄東線天然氣購銷補充協議。