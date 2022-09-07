MIAMI QUAY I下周一首輪發賣138伙 折實平均呎價23250元
2022年09月07日 16:13
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左起黃光耀、陳惠慈、楊偉銘
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周三(7日)公布首張銷售安排，會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤落實下周一(12日)首輪發售138伙，包括1伙特色戶招標出售。
黃光耀續指，上述137伙價單單位包括9伙開放式戶、74伙一房戶、37伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積250至716方呎，折實價524.2萬至1,861.5萬港元，折實呎價20,339至25,999元，折實平均呎價約23,250元。該批單位按定價計，市值約14.3億元。
另外，1伙天際特色戶為1座30樓A室，會同日招標出售，意向價為每方呎4萬元或以上，料為該地段PARK PENINSULA的新高。該盤首輪開售當日會設大手安排，並於周日(11日)截票。
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，項目設有電動車充電設備及車牌識別系統。
會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘則表示，該盤的住客大堂及會所設智能自動門。