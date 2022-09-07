MIAMI QUAY I下周一首輪發賣138伙　折實平均呎價23250元

黃光耀續指，上述137伙價單單位包括9伙開放式戶、74伙一房戶、37伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積250至716方呎，折實價524.2萬至1,861.5萬港元，折實呎價20,339至25,999元，折實平均呎價約23,250元。該批單位按定價計，市值約14.3億元。

另外，1伙天際特色戶為1座30樓A室，會同日招標出售，意向價為每方呎4萬元或以上，料為該地段PARK PENINSULA的新高。該盤首輪開售當日會設大手安排，並於周日(11日)截票。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，項目設有電動車充電設備及車牌識別系統。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘則表示，該盤的住客大堂及會所設智能自動門。