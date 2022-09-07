高力：香港甲廈空置率逾11%　創08年後新高

高力指出，香港過去3年受社會事件及新冠疫情反覆的挑戰，截至2022年7月，整體甲級寫字樓空置率攀升至11.3%，是自2008至2009年環球金融危機以來最高水平，同時，計劃於2022至2026年期間竣工的1,500萬方呎全新甲級寫字樓樓面，料亦會進一步推高市場供應。

該行亦表示，隨着商廈租戶有更多選擇，業主需要尋求不同途徑以挽留及吸引租戶，包括研究應對措施以迎合租客於ESG(環境、社會及企業管理)規管及披露方面的新要求。

高力發布《把握ESG機遇：商廈業主為何及如何開展ESG規劃》報告，闡釋ESG如何影響未來本港寫字樓租賃市場。亦提到有關碳中和目標收緊規管問題的研究，並為尋求維持物業競爭力的業主提供建議。

該行香港估價及諮詢服務主管鄭亥延稱，公眾對氣候變化的認識不斷提高，充分反映於選擇物業時，綠色評估標準的重要性，對於致力達成可持續發展目標的跨國企業而言更見重要。投資可持續發展項目除了可以挽留租戶及吸納新租客外，亦將有助業主減輕未來與環境保護相關的轉型風險。

高力環境、社會及管治諮詢服務董事劉德安指，租客明顯重視物業對環境及健康的影響，

隨着市場對綠色健康生活需求不斷增加，業主需要立即採取行動，務求於市場維持競爭力。

而截至今年7月，已通過環評認證的甲級商廈總實用面積達2,830萬方呎，佔甲級寫字樓總供應量的38%。值得注意的是，獲得環評認證樓宇的空置率比其所在地區平均低4.3個百分點。在新樓宇供應方面，有70%原定於2022年竣工的甲級寫字樓已獲臨時認證，預期該比例於2023年將會飆升至81%。

高力就設立完善ESG框架的建議，由建築項目的構思階段即考慮ESG可以降低成本，並確保項目的資本支出與其他商廈保持一致。業主亦可透過科技應用及綠色貸款提高成本效益。