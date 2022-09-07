【產經直播】港股繼續向下衝？

美股假期後向下，加上人民幣進一步貶至近七算，港股周三(7日)亦唔多醒神，低開286點後跌幅擴闊，最多跌383點，恒指19,000點失而復得，收報19,044點，跌158點。港股跣到「攤攤腰」，仲要跌幾多先識停？

國際油價一日天堂一日地獄，雖然OPEC+日前宣布減產，但最新有傳英國新任首相卓慧思將推出措施打壓油價，另外沙特阿拉伯調低亞洲客戶的油價，加上市場憂慮，美國9月大幅加息將進一步加速經濟衰退，在多方不利因素突然夾擊下，油價不如繼續睇淡？三桶油點部署？

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