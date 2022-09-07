薩爾瓦多列Bitcoin為法定幣1周年　國民點睇？

外媒報道，中美洲小國薩爾瓦多去年9月7日將比特幣列為法定貨幣，但該國總統布克萊(Nayib Bukele)該項飽受爭議及批評的政策，實施一年來因為比特幣重挫而令人民大失信心。

薩爾瓦多西南部的濱海度假勝地ElZonte，是該國施行比特幣交易的主要城市。外媒指，當地一位52歲的店家Maria Aguirre稱，去年比特幣成為法定貨幣首天，價格為5.26萬美元，數月後曾升穿破6.8萬美元，當時的確美好。惟她說：「過去5個月比特幣值一直下跌。」

ElZonte位於首都聖薩爾瓦多西南方約60公里，據世界銀行(World Bank)資料，2021年，該市僅35%的市民在金融機構開戶，薩國政府在將比特幣列為法定貨幣前，就已推動當地人民開始使用比特幣。

根據該國總統說法，今年1月之前，就有400萬人次下載應用程式(app)。事實上，薩國有300萬人散居在國外、大部分居住在美國。

22歲的大學生Carmen Majia說，她在去年使用過比特幣，「但是看到比特幣的變化，現在我不再相信這個貨幣，也解除安裝相關應用程式」。