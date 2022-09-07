諾獎得主：三大因素令去全球化不可逆轉

外媒報道，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼指出，企業準備在美國和其他富國興建新製造廠，顯示「全球化」正局部倒退。

克魯格曼表示，全球化趨勢曾逆轉過，環球貿易於兩次世界大戰之間的時間銳減，其後歷經漫長時間才復甦。直至1990年，第二波全球化浪潮才興起，因貨櫃化及電信通訊令供應鏈遍及全球各地。

由此，全球貿易激增，盛況前所未見，有「超級全球化」(hyperglobalization)之稱。雖然許多人以為，貿易興旺將永遠持續下去，惟「超級全球化」約於2008年就陷入停滯——過去14年，國際貿易佔世界經濟的比重大致橫行。

克魯格曼提出三個理由，料未來數年全球化將倒退，或許不會演變為兩次世界大戰之間的嚴重程度。

首先，是機械人(泛指節省勞力的技術)興起。運輸技術改善不見得就會助長貿易，除非運輸技術進步得比生產技術還快。大談回流的製造企業，通常強調現代技術在某些情況下，的確允許他們以相對較少的人力生產。令生產外包給低薪國家節省的成本變得微不足道，且就近生產還享有物流上的地利。

其次，發現經濟仰賴專制政權的風險。專制政權或突然間切斷能源供應，或受制於獨裁者的恣意妄為。歐洲此刻醒覺，依賴俄國供應天然氣的錯誤。

最後，保護主義興起。以美國對抗氣候變遷的政策為例，部分政策在執行上或帶有「溫和的保護主義」色彩。例如美國新推出買電動車可享的抵減稅額，只適用於在北美組裝的車。