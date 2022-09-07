中環舖位最新空置率13.3%　連跌3個月

核心購物區舖位空置情況續改善。中原(工商舖)資料顯示，8月5大核心消費區中，港島舖位表現比九龍區好，尤其是中環，最新空置率錄約13.32%，連續3個月減少，按年更大幅回落約7.15個百分點。

不過，疫情反覆，單日確診個案再度重上逾萬宗水平下，中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，最新商舖租賃表現錄得價升量跌局面，根據該行資料，8月商舖租賃市場錄得約392宗成交，較上月輕微回落約8.8%，與去年同期相比，則急跌約21%，而租賃成交金額方面，則錄得約5,045萬元，較7月輕微上升約15%，而與去年同期相比，則下跌約8%，意味着最新商舖租賃市場交投出現萎縮情況，反映疫情再起的陰霾下，令商舖租賃市場呈膠着狀態。

另外，據該行統計資料，上月中環、灣仔及銅鑼灣空置情況改善，當中以中環表現較突出，空置率按月減少約0.02個百分點，較去年同期約20.47%明顯改善。黃指，由於市況未見明朗，不少業主在洽談舊租時表現克制，故吸引個別核心區舊租客續租。如中環擺花街46號中晶商業大廈地下1號舖，面積約1,802方呎，獲現租客書店以約23萬元續租，與舊租金相若。

而灣仔及銅鑼灣舖位空置率同回落，灣仔8月商舖空置率錄得約13.2%，按月減少約0.29個百分點，按年同期亦低約1.57個百分點。銅鑼灣最新空置率則約5.5%，對比7月回落約0.16個百分點，按年跌約4.56個百分點。

九龍區方面，尖沙咀相對旺角表現較好。8月尖沙咀舖位空置率錄得約10.69%，按月維持不變，按年則仍低約4.82個百分點。而旺角空置率錄得約8.88%，按月回升約0.15個百分點，較去年同期跌約2.93個百分點，他稱，區內個別大型零售品牌旗艦店陸續換位，如旺角西洋菜南街51號友誠商業中心地下C至D號舖，面積約1,700方呎，為配合業主翻新工程，於8月底約滿遷出。

黃認為，暑假檔期向來是傳統消費旺季，加上第二輪消費券推出，本應對商舖租賃市場呈正面帶動，惟上月中旬疫情升溫，難免影響部分租客入市承租信心。