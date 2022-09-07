河南鄭州擬「大幹30天」　讓停工樓盤全面復工

網傳一份下款為「鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組》、題為《關於印發鄭州市「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動實施方案的通知》的文件，要求10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。內媒向鄭州有關部門查證後確認文件屬實。

《通知》稱，將按照問題導向、目標導向、結果導向的要求，圍繞停工問題樓盤項目不能按期交房、停工爛尾的原因，集中全部力量和有效資源攻堅克難，全力化解停工問題樓盤項目中存在的突出矛盾和主要問題，以停工問題樓盤項目全面持續實質性復工作為化解研判的最終標準。同時，堅持法制化、市場化原則，依規依法嚴肅查處各類違法違規行為，推動處置房地產企業債務違約風險，實現停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。

該文件的通知要求首先是「壓實企業主體責任」。出險房地產企業要切實承擔自救主體責任，千方百計承擔或配合「保交樓」任務，通過處置未開發土地、在建項目和資產、公司股權等方式，多渠道籌集資金，加快資金回籠進度，降低槓桿率，歸還挪用資金，回歸主業。

其次是「政府全力紓困」，要用好保交樓專項借款，加強資金監管，確保項目順利實施和資金使用安全，凡使用專項借款的房地產企業須將有效資產抵押給轄區平台公司；各開發區、區縣(市)要會同相關單位，積極爭取商業銀行資金，做好專項借款配套融資、紓困資金配套融資以及購買公寓作為人才房的配套融資；各開發區、區縣(市)要用好「4+1」模式，并積極動員停工問題樓盤項目或開發企業梳理提供更多優質資產，與紓困基金和并購貸銀行做好對接。

之後是「做好破產重整」，即各開發區、區縣(市)要本着「應破盡破」的原則，成立破產清算協調專班，引進破產重整投資人，「鼓勵開發企業盡快向法院申請破產，確保盡快完成資不抵債的樓盤項目處置」；市區兩級法院要加大破產重整案件辦理進度，利用府院聯動機制，積極配合屬地政府，採取短、平、快等辦法快速處置。

另外在「確保全面復工」方面，《通知》要求，對有實力可以自主復工的企業，要督促其盡快全面復工；對資產大於負債、資金出現暫時困難的企業，各開發區、區縣(市)要迅速行動，通過紓困基金、併購貸款等形式，由政府平台公司果斷接手，採取「新老劃斷」的辦法「先復工再清算」；對資產小於負債(資不抵債)的企業，各開發區、區縣(市)平台公司可採取代建方式，立即復工，並由審計部門介入對其資產、負債，特別是資金抽逃情況、資金監管情況、未列入監管資金情況等進行全面審計，相關線索要及時移交至公安部門。

據房地產研究機構克而瑞統計，現時鄭州問題樓盤約106個，除卻其中因辦證和配套等問題外，其餘大部分由於資金鏈斷裂等原因。