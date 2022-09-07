俄國供華天然氣以人民幣計價　美元英鎊遭棄用

美元強勢未止，加上俄羅斯企硬打能源戰，徹底引爆歐洲電力危機，潛在資金缺口逾11萬億港元，市場警告形勢較1970年代石油危機更嚴峻！就在歐盟周五(9日)召開緊急會議前夕，德意志銀行舵手澤溫警告，德國經濟已不能避免衰退，信貸違約將上升，目前最重要是確保高通脹不會持續太久，以免社會衝突升級。其言論被指敦促歐盟周五要有實質成果，而市傳各國在開會前已商討能源價格上限。另一邊廂，俄國繼續加緊連繫中國，直斥美國搞破壞，會棄用美元和英鎊。

為何歐洲正陷「能源雷曼時刻」？通常情況下，電力供應商在向家庭和企業出售電力前，會在期貨市場持淡倉進行對沖，即電價若上漲，會抵銷淡倉損失，反之亦然。然而，歐洲電力市場近期異常波動，且加價幅度不及能源升幅，意味電商的許多對沖交易(通常針對提前數月甚至數年銷售的電力)深陷困境，被要求向交易所繳付更多保證金，否則會被斬倉，市場估計資金缺口達1.5萬億美元(約11萬億港元)。因此，電力供應商要尋求增加短期借貸，以滿足孖展要求，而大型銀行基於風險考量，難以承擔巨額貸款，故必須靠政府出面阻止「雷曼式骨牌效應」。政府資金又從何而來？歐盟周五或宣布向獲得巨利的能源企業徵暴利稅應付，另有機會勒令成員國須慳電一成。

高盛警告，目前危機較1970年代石油危機更嚴重，因若政府不及時干預，歐洲家庭的能源帳單在明年初將激增2萬億歐元，約佔全歐經濟總量15%。若目前的一年期遠期價格在未來6個月保持不變，單是能源帳單已佔歐盟家庭可支配收入20%以上。這不單止家庭生計陷困，企業亦會面臨倒閉！外媒周三已報道，歐洲最大鋁工廠Aluminum Dunkerque可能從下周一起至10月1日完成減產22%目標，以應對能源成本急飆，不知何時完全復常。煉鋁佔歐洲天然氣發電逾20%，隨着電解鋁產量下滑，數百家將金屬製成汽車或飛機零件的歐洲製造商進口成本將更高。

下游民生產業亦陷困。荷蘭麵包和糕點協會警告，許多麵包店的能源合約快到期或預定年內到期，有些店的每月電費從3,000歐元飆至3萬歐元，這10倍成本很難轉嫁到麵包上，若政府不設能源價格上限，將出現結業潮。另有業界反映已無法再製造更多冷藏用乾冰。

就此，周三有指歐盟周五或公布把非天然氣發電(風、核、煤等)生產商電價設在每兆瓦時200歐元上限，相比德國目前電力現貨價450歐元，同時考慮對進口俄氣設價格上限，並統籌以單一買家採購議價。消息一度令歐洲天然氣期貨跌逾7%，低見222歐元。俄羅斯總統普京直斥設價格上限是愚蠢，只會導致供應不均和價格上漲。只要歐洲今天把渦輪機給俄國，明天就會重啟北溪管道。他順帶提到美元和英鎊已失去可信度，因此俄國正放棄使用。

英倫銀行行長貝利周三亦提到，英國非常有可能陷衰退，觸發衰退的原因正是俄羅斯，能源帳單佔家庭收入比例或達7%甚至更高！野村看淡英鎊兌美元10月底跌見1.1，年底恐見1.06。

另外，美國擬將俄油價格上限訂為每桶44美元。面對西方施壓，普京重申毫無新意，並指國際關係已出現不可逆轉的結構改變，亞太地區已成為吸引人力資源、資本和生產能力的磁石。恰巧俄羅斯天然氣公司(Gazprom)最新與中國石油集團簽協議，天然氣出口將改用人民幣和盧布結算，比例為50：50。目前俄國石油出口已採用人民幣而不是美元來支付，同時接受以人民幣進行煤炭交易。

俄羅斯第二大銀行VTB則指出，當地銀行業基本上已克服西方制裁帶來的最嚴重影響，上半年雖錄虧損，但該行7月已恢復獲利，並快將開始對中國等友好國家提供企業貸款。