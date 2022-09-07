旱災遇戰事！普京警告：世界糧食危機迫在眉睫

過去數月熱浪侵襲全球，歐美多地出現乾旱，加上世界兩大糧倉俄羅斯及烏克蘭戰事影響，聯合國糧農組織(FAO)下調全年穀物產量預測，僅27.74億噸，按年減少1.4%，較7月時減少1,790萬頓。不過，烏克蘭恢復穀物出口，8月全球糧價指數連續5個月下滑，至138點，按月跌1.9%，按年仍升7.9%，反映糧食緊張仍然嚴重。

俄羅斯總統普京表示，西方國家對俄羅斯出口農產品和肥料限制有所緩和，但未徹底解決，導致糧價不斷上漲，並警告全球糧食危機迫在眉睫。

乾旱嚴重影響農作物收成，FAO 預計，今年歐洲玉米、大豆和葵花籽的產量，相比過去5年的平均水平將分別下降16%、15%和12%。美國農業局聯合會則估計，今年包括穀物、水果和蔬菜在內的農作物產量將按年驟降1/3。

作為全球最大的玉米生產國的美國，截至8月28日，僅得54%的玉米種植面積被評為良好至極好，按年下降6個百分點。7月底更有超過43%的地區處於乾旱狀態，有2.29億英畝的農作物受到乾旱的影響，反映糧食供應或進一步緊張。據聯合國的報告稱，由於乾旱和相關的農作物歉收，美國經濟損失達2.86億美元。

荷蘭合作銀行分析師預料，美國玉米產量或將刷新2012年乾旱以來的最低水平；硬紅冬小麥產量甚至或創下1963年以來新低，而薯仔收成或破去年歷史低位，按年再跌4%；紅蘿蔔、紅薯和芹菜的產量分別下降45%、13%和11%。

事實上，農作物失收，將推高飼料成本，養畜業為降低飼養成本，有機會提早將牲畜出售。北美肉類協會發言人Sarah Little表示，牛肉價格可能在短期內下降，但明年供應將更加緊張。