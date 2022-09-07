比特幣以太幣今年累挫6成　最近1日內10萬人爆倉

市場資金追捧美元，觸發加密貨幣再掀跌浪，總市值跌破一萬億美元(約7.8萬億港元)。加密貨幣平台CoinDesk顯示，「一哥」比特幣及「二哥」以太幣今年以來累計跌幅同達60%，比特幣周三每枚低見18,558美元，跌幅逾6%；以太幣則跌逾8%，低見1,491美元。

4大會計師事務所之一畢馬威最新表示，全球對加密貨幣公司的投資由去年破紀錄的321億美元，回落至今年上半年的142億美元，預期投資將會持續放緩，並料下半年投資者將轉移焦點，由硬幣及非同質化代幣(NFT)領域投向區塊鏈基礎設施項目，特別是涉及使用區塊鏈更新金融技術的項目。

IDEG資產管理公司投資主管Kevin Loo接受外媒訪問時則稱，比特幣目前正低於兩萬美元，料之後或下試更低；另有分析指，9月向來是比特幣下跌的月份，料未來幾周或跌至1.5萬美元樓下。而Coinglass數據顯示，全網最近24小時有逾10萬人爆倉，相當於蒸發了3.64億美元資金。

另邊廂，據悉俄羅斯對加密貨幣合法化達成初步共識，以抵禦西方經濟制裁。俄媒引述俄羅斯財政部副部長阿列克謝‧莫伊謝耶夫(Alexei Moiseev)在出席第7屆東方經濟論壇時表示，正在與一些友好國家合作，為以實物資產支持的穩定幣跨境結算構建清算平台，例如黃金、穩定幣可與一些公認的工具掛鈎，從而擺脫使用美元和歐元。