海昌海洋公園與中升集團組合資公司

董事會認為，中升集團是國內領先的經銷商集團，擁有覆蓋全國的汽車服務網絡，以及能滿足各類消費需求的豐富品牌組合，榮膺2022年中國汽車經銷商集團百強排行榜榜首。中升集團擁有巨大的客戶流量及保有量，而集團擁有豐富的IP資源、強大的設計及供應鏈整合能力。雙方共同看好IP新消費業務的未來發展。合資公司將作為IP新消費業務的平台公司，充分發揮集團及中升集團各自線下渠道的資源優勢，主要依託與國際知名IP合作，為集團及中升集團的客戶群體提供全新的消費場景體驗以及優質的IP衍生品服務。

成立合資公司為集團IP新消費業務渠道戰略的重要進展，集團將持續與全球有影響力的線下消費場景合作，將IP商品化與主題公園、景區、生活方式酒店、商業物業等地面消費娛樂場景融合，通過IP獨有的黏性與引流效應轉化私域流量，形成以IP消費場景、私域流量、IP商品輸出及供應鏈業務為護城河的新消費藍圖。