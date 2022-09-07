豪宅要錢唔要貨　香港仔海景三房5年升值1%

豪宅業主同樣要錢唔要貨。香港仔深灣9號套三房全海景單位，剛以4,428萬元易手，原業主持貨約5年，帳面僅賺約1%照沽。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃家俊稱，香港仔深灣9號3座高層A室，實用面積約1,268方呎，套三房間隔，享全海景，以4,428萬元易手，呎價約34,921元，原業主於2017年10月以4,380萬元買入，持貨約5年帳面獲利48萬元，單位升值僅約1%。

●美聯楊宜貞表示，鴨脷洲海怡半島29座中層C室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望街景，連裝修，原業主開價約870萬元，獲上車用家垂青，議價後以830萬元成交，呎價約15,779元。

●美聯陳凱廸指，西半山景輝大廈A座高層2室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望海景，單位附設平台，並連一個車位，獲用家以1,140萬元購入，呎價約19,388元。

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九龍區

●中原程智聰稱，長沙灣宇晴軒5座中層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，以790萬元易手，呎價約17,100元，新買家為外區客，議價後即入市自用。

●世紀21富山劉倩彤表示，樂富居屋富強苑B座高層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場以518萬元成交，呎價約12.918元，單位原先叫價569萬元，終減價51萬元售出，減幅近9%。

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新界區

●中原王春江指，荃灣海濱花園1座高層H室三房戶，實用面積約583方呎，有裝修，享全海景，5月初叫價880萬元，終售770萬元，減幅約12.5%，呎價約13,208元，新買家為同區租客，原業主於2017年10月以713萬元購入，帳面賺57萬元，期內升值約8%。

●利嘉閣譚健偉表示，荃灣映日灣3座中層B室，實用面積約217方呎，開放式間隔，成交價488萬元，呎價約22,488元，原業主於2019年8月以約420.4萬元一手購入，持貨約3年帳面獲利約67.6萬元，期內升值約16%。

●中原陳逸承稱，屯門時代廣場B座高層8室，實用面積約408方呎，兩房間隔，開價600萬元，放盤三個月，近日降價至560元，終以546.8萬元沽出，呎價約13,402元，減幅近9%，新買家為年輕夫婦，早前六輪抽籤同區新盤均落空，回流區內二手市場入市。

●祥益陳阿麗透露，屯門邁亞美海灣5座中層B室，實用面積約479方呎，兩房間隔，新買家為區內換樓客，見單位附有裝修，原業主有議價空間，減價至537萬元成交，呎價約11,211元。

●中原陳思麗指，天水圍嘉湖山莊9月暫錄得4宗買賣，包括麗湖居6座低層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，上月底放盤，叫價530萬元，獲區內分支家庭議價後，減價22萬元，放盤一星期速以508萬元易手，呎價約9,287元。

●利嘉閣陳庭豐表示，元朗尚悅10座高層E室，實用面積約357方呎，一房連儲物室間隔，外望山景，新近以505萬元易手，呎價約14,146元，屋苑現時約有171個單位放售，入場費由450萬元起。

●美聯楊浩然稱，大埔白石角逸瓏灣8第2座中層G室，實用面積約680方呎，套三房連工人套房設計，減價40萬元，獲用家以1,060萬元承接，呎價約15,588元，原業主於2019年底以978萬元購入，持貨不足3年辣招未鬆綁，帳面升值82萬元。

●中原黎宗文透露，沙田第一城9月暫錄約10宗成交，比上月同期錄約4宗明顯增加，屋苑24座中層B室，實用面積約447方呎，三房間隔，7月放盤開價約730萬元，其後減至690萬元，日前議價後以650萬元易手，呎價約14,541元。

●美聯何智豪表示，沙田第一城9月成交增加，屋苑47座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，有裝修，獲上車客垂青，早前同類型單位以低於500萬元易手，由於單位質素不俗，故重上500萬元獲承接，呎價約16,447元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城8座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，放盤時叫價545萬元，放盤1個月，累減77萬至468萬元獲買家承接，減幅約14.1%，呎價約14,312元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區9月暫錄約12宗二手買賣，包括海栢花園3座中層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以715萬元易手，呎價約16,784元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑2座低層E室，實用面積約733方呎，三房間隔，原先開價980萬元，放盤10日，累減40萬元，獲買家以940萬元承接，減幅約4.1%，呎價約12,824元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳日出康城緻藍天1座右翼高層A室，實用面積約815方呎，套三間隔，連儲物室及化妝間，望海景，以1,160萬元易手，呎價約14,233元，單位原先開價1,300萬元，原業主因準備移民沽貨，新買家睇樓一次即入市。

●中原柯勇稱，將軍澳9月暫錄約32宗二手買賣，同區蔚藍灣畔5座高層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望開揚市景，成交價800萬元，呎價約16,327元。

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