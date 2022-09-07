美股道指升近百點　蔚來ADR升6%

美股周三早段缺方向，標指升16點，報3,924點；道指升92點，報31,237點；以科技股為主的納指升85點，報11,629點。恒指夜期報18,958點，跌42點，低水86點。

被視為「美股大淡友」的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，隨着市場對聯儲局的鴿派幻想破滅，資產市場或已進入跌市的「第二階段」，當前股票的下跌已不再是單純因為利率上升，更是來自更高的風險溢價（risk premium）和更低的盈利預期，直言「企業盈利預測下跌的趨勢仍遠未結束」。

Wilson形容自己是去年華爾街最「鷹派」的策略師之一，但也未曾估到今年會多次加息0.75厘，更勸喻投資者「不要和聯儲局對抗」。在此之前，美國銀行同樣警告股市尚未見底；高盛亦稱經濟數據不足以讓聯儲局改變鷹派取向。

企業消息方面，Coupa Software上季盈利超過預期，並發布了強勁的全年盈利和收入指引後，其股價飆升11.6%。

Pinterest獲Wolfe Research上調評級至跑贏大市，其股價升4.1%。