新盤UPDATES：一手連環推盤　氣氛轉熱

雖然疫情反覆，但發展商的推盤攻勢未停。啟德新盤落實中秋節後第二日展開首輪銷售，發售138伙。另一邊廂，天水圍項目推售部署提速，今日已公布樓書，最快明日將示範單位曝光，有望短期內公布價單。

●啟德MIAMI QUAY I下周一首輪發售138伙

黃光耀續指，上述137伙價單單位包括9伙開放式戶、74伙一房戶、37伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積250至716方呎，折實價524.2萬至1,861.5萬港元，折實呎價20,339至25,999元，折實平均呎價約23,250元。該批單位按定價計，市值約14.3億元。該盤首輪開售當日會設大手安排，並於周日(11日)截票。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期上載樓書 開放式戶268方呎起

據樓書顯示，該盤的大樓分層及別墅分層單位介乎268至1,158方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，並以兩房為主打。當中，大樓的標準分層戶每層提供21伙及19伙，並設3部升降機。而6座洋房實用面積由1,874至1,895方呎。該盤面積最細的單位為第6A座的C1室，實用面積268方呎。其他配套方面，今期設有12個住客停車位。

●屯門飛揚第1期暫沽207伙

楊氏表示，自上月底推出全新「120 PLUS」付款計劃後，接獲不少查詢，亦有買家透過該計劃購入兩房單位。項目第2期正籌備樓書，會參考第1期的銷售情況，再與合作夥伴商討推售時間表，不排除今年底推出。

●白石角朗濤四房戶招標售4,521萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期連沽2伙

●旺角Larchwood一房售615萬元

●荃灣壹號九龍山頂再新增1宗終止交易

資料顯示，該盤早於2007年已申請預售，卻因斬樹及賠償等問題，延至2015年獲批推售，迄今沽出10伙，佔全盤49伙約20%，連同上述個案計則累錄5宗終止交易。而據一手銷售資訊網顯示，物業已於2016年12月起暫停出售。