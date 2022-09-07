新盤UPDATES：一手連環推盤 氣氛轉熱
2022年09月07日 22:02
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雖然疫情反覆，但發展商的推盤攻勢未停。啟德新盤落實中秋節後第二日展開首輪銷售，發售138伙。另一邊廂，天水圍項目推售部署提速，今日已公布樓書，最快明日將示範單位曝光，有望短期內公布價單。
●啟德MIAMI QUAY I下周一首輪發售138伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周三(7日)公布首張銷售安排，會德豐地產常務董事黃光耀表示，該盤落實下周一(12日)首輪發售138伙，包括1伙特色戶招標出售。
黃光耀續指，上述137伙價單單位包括9伙開放式戶、74伙一房戶、37伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積250至716方呎，折實價524.2萬至1,861.5萬港元，折實呎價20,339至25,999元，折實平均呎價約23,250元。該批單位按定價計，市值約14.3億元。該盤首輪開售當日會設大手安排，並於周日(11日)截票。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期上載樓書 開放式戶268方呎起
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周三(7日)上載售樓說明書至項目網站，該盤由2座9層高的住宅大樓、2座6層高別墅及6幢洋房組成，共提供384伙，最細的開放式戶實用面積由268方呎起。
據樓書顯示，該盤的大樓分層及別墅分層單位介乎268至1,158方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，並以兩房為主打。當中，大樓的標準分層戶每層提供21伙及19伙，並設3部升降機。而6座洋房實用面積由1,874至1,895方呎。該盤面積最細的單位為第6A座的C1室，實用面積268方呎。其他配套方面，今期設有12個住客停車位。
●屯門飛揚第1期暫沽207伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期交投步伐加快，長江實業高級營業經理楊桂玲稱，該盤至今暫沽207伙，套現逾11.5億港元。當中，有約70%買家為25至35歲的上車客。她認為，剛性需求持續下，預料9至10月一手交投仍會以細銀碼單位為主。
楊氏表示，自上月底推出全新「120 PLUS」付款計劃後，接獲不少查詢，亦有買家透過該計劃購入兩房單位。項目第2期正籌備樓書，會參考第1期的銷售情況，再與合作夥伴商討推售時間表，不排除今年底推出。
●白石角朗濤四房戶招標售4,521萬元
臨海新盤不乏大額承接，鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(7日)透過招標沽出第5座9樓B室，實用面積1,773方呎，四房間隔，以4,521.2萬元成交，呎價約25,500元。資料顯示，該單位買家採用1080天備用二按提前入住付款計劃入市，
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期連沽2伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，錄得今年開齋成交，周三(7日)連沽2伙，共涉2,483.89萬元。其中，別墅RV6的地下B室連花園戶，實用面積1,121方呎，採五房間隔，連 786方呎花園，以1,469.51萬元，呎價約13,109元。
●旺角Larchwood一房售615萬元
宏安地產(01243)旗下位於旺角Larchwood，周三(7日)沽出17樓J室，實用面積259方呎，一房間隔，成交價為615.6萬元，呎價約23,768元。資料顯示，項目至今累沽36伙，套現逾1.74億元。
●荃灣壹號九龍山頂再新增1宗終止交易
卓能(集團)(00131)旗下荃灣壹號九龍山頂，最新錄得交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，該盤的7樓B室，實用面積973方呎，採三房連儲物室間隔，原本於2015年以約1,099.5萬元沽出，當時呎價約11,300元，惟交易以手寫形式列明於9月2日終止。
資料顯示，該盤早於2007年已申請預售，卻因斬樹及賠償等問題，延至2015年獲批推售，迄今沽出10伙，佔全盤49伙約20%，連同上述個案計則累錄5宗終止交易。而據一手銷售資訊網顯示，物業已於2016年12月起暫停出售。