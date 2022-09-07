綠葉製藥附屬開發創新抗體獲內地批准臨床試驗

BA1106是中國首個獲批臨床的、用於治療實體瘤的創新型全人源抗-CD25單克隆抗體。抗-CD25抗體是一種廣譜抗腫瘤免疫藥物，對子宮頸癌、腎癌、卵巢癌、黑色素瘤、胰腺癌、肝細胞癌、胃癌及乳腺癌具有治療潛力。然而，當前抗-CD25抗體的開發面臨兩大難題：一是Fc介導功能有限，導致其只在早期腫瘤模型中有效，在晚期腫瘤模型中無效；二是阻斷白介素-2(IL-2)的信號通路，導致其抗腫瘤效果不佳。

臨床前研究顯示：BA1106對於早期和晚期腫瘤模型均有較好的治療效果，與抗PD-1抗體聯用表現出良好的協同效應；同時，BA1106不會阻斷IL-2信號通路，對Treg細胞有適度的、特異的殺傷作用。

因此，該公司認為BA1106具有潛在的良好市場前景。於2021年11月，BA1106的相關研究成果已發表於《Nature》雜誌子刊《Scientific Reports》。