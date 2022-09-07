全球風險大增　調查發現亞洲富人將現金放喺…

隨着對通脹上升和市場波動的擔憂日益加劇，亞洲富人開始變得謹慎，將現金投向何處，自是投資者關心的問題。

外媒引述瑞士銀行Lombard Odier's 2022對亞太地區(包括新加坡、香港和日本)高淨資產富人的調查顯示，他們愈來愈多地避開股票和債券，專注於自己的公司或被認為更安全的資產，例如黃金和現金。同時，他們基本上沒有涉足呈大幅波動的加密貨幣。

報道引述Lombard Odier亞洲負責人Vincent Magnenat表示，亞太地區投資者的投資組合構建中變得更加保守，並正在轉向「更安全」的另類和私人資產，同時愈來愈多樣化地超越當地市場，至於對數碼資產的分配則非常低。調查中的富人也在迴避加密貨幣，其中83%的人沒有投資，或者只有不到 5%的投資組合支持此類資產。

根據外媒億萬富翁指數，今年上半年全球500位最富有的人，累計財富因科技股暴跌和利率上升導致通脹飆升，而減少了1.4萬億美元。Lombard Odier表示，通脹飆升及其對全球經濟的影響是77%的受訪者最擔心的問題，其中一半人擔心市場波動，這促使多達56%的人增加多元化。