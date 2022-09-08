東方日報B1：人幣貶 兌每美元差一點7算

美元獨大，拖累全球股匯「火燒連環船」！美國聯儲局加息對全球的影響浮現，美元匯價持續走強，其他貨幣全線仆直。日圓、韓圜、歐元及英鎊均跌穿重要關口，就連相對堅挺的人民幣兌每美元都差一點跌穿7算。不止如此，亞洲及歐洲多地股市應聲下跌，導致股市、匯市無一幸免！

離岸人民幣兌每美元「差一點」見7算，曾低見6.99，續創2020年8月以來新低，每百港元曾見88.88元人民幣。周三官方開出的人民幣中間價報6.916，按日下調64點子。外媒指出，官方開出的「指導價」偏強，與市場預期落差擴大至有紀錄以來最大，而市場預測人民幣會再下調454點子，即是報6.9614。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，中國人民銀行近期在選擇放鬆貨幣政策時變得更加謹慎，需要在調低利率和人民幣走軟之間尋找平衡。中期借貸便利(MLF)利率於月中再次下調及降準的可能性已經下降，意味近期中國利率的下調空間有限。

在岸人民幣兌每美元曾短暫失守6.98關口，周三下午收市報6.9715，較上一交易日下跌230點子。法國興業銀行亞洲宏觀策略師Kiyong Seong稱，國際經濟放緩開始影響國外需求，加上進口增長又受到房地產行業困境影響而極度疲軟，故認為在岸人民幣有可能跌破7算，惟跌勢將會受控。

此次人民幣兌美元匯率下跌，雖然短期有利於推動中國出口貿易，但受歐美國家經濟滯脹影響，人民幣貶值影響程度和範圍有限。

有分析指，沒有必要過分擔心人民幣兌每美元「破7」，目前人民銀行的措施很明顯也不在於死守任何一個特定價位。雖然人民幣兌美元下跌，但兌一籃子貨幣仍保持穩定，表明人民幣貶值主要是由美元飆升所引發的，而不是對中國資產的看跌押注。

人行副行長劉國強周一曾派「定心丸」稱，短期內人民幣雙向波動是一種常態，不會出現「單邊市」。近期人民幣對美元匯率的貶值，主要是受美國收緊貨幣政策的影響。

他表示，美元今年以來升值14.6%，特別提款權(SDR)籃子裏其他儲備貨幣兌美元都大幅貶值。人民幣雖然貶值10%，但和其他非美元貨幣相比，貶值幅度是最小。數據顯示，一年以來，歐元兌美元跌幅高達16.7%，韓圜兌美元貶值19.74%，日圓兌美元的跌幅更是高達30%。

至於人行日前下調外匯存款準備金率，惟對人民幣匯價影響不彰。瑞聯銀行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova認為，雖不能完全抵銷人民幣貶值壓力，但反映人行即使接受人民幣稍為走軟，亦不樂見市場預期人民幣兌美元匯價只會單向貶值，相信人行將加大干預匯市的力度，不排除會採取更多宏觀審慎措施，包括透過逆周期調節機制以支持人民幣。

中國8月底外匯儲備為3.0549萬億美元，比起7月底減少492億美元，為2018年10月後新低。國家外匯管理局副局長王春英表示，受主要國家貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，使外匯儲備規模下降。她亦指，外部環境更趨複雜嚴峻，全球經濟下行壓力加大，國際金融市場劇烈波動。