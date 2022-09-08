報告指比特幣5年投資回報仍跑贏花旗等5大銀行股…

雖然目前加密貨幣市場仍處寒冬，惟Finbold ROI數據顯示，與花旗、富國銀行、高盛、摩根大通以及美國銀行5家銀行股票相比，比特幣5年投資回報率仍佔上風。該報告又稱，比特幣的表現可以被認為是一個驚喜，因為這種頂級加密貨幣正在挑戰已經存在了幾十年的金融機構，而這種資產只有10年多一點的歷史。

儘管加密貨幣現處寒冬，波動性很大，但從長遠來看，該資產的回報率是天文數字，使其他資產類別相形見絀。從Finbold ROI工具檢索到的數據表明，比特幣的5年投資回報率平均超過5家領先銀行的股票，為549.35%，尤其是加密貨幣對花旗和富國銀行的回報率跑贏幅度最大，分別為839.17%及728.34%。

比特幣對高盛的回報率跑贏幅度為407.46%，其次是摩根大通為402.06%。美國銀行在5家主要銀行股票中排名第5，為369.75%。值得注意的是，百分比值表明5年比特幣投資的投資回報率優於傳統銀行股票的投資回報率。

不過，根據監管方面的演變，預計一些銀行將允許客戶直接投資比特幣。在這種情況下，雙方都可能成為贏家，因為他們的股票價值將會上漲，而比特幣亦將受益於資本的投入。