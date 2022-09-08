中美脫鈎？蔡崇信相關基金今年狂掟美股

監管文件顯示，Blue Pool在6月底持有的美股只有資產管理公司Blue Owl Capital，惟持股比例已由14%降至9.8%。分析相信，如此「大挪移」主要是因應美國經濟放緩、通脹發高燒，以及息口趨升。

取而代之成為組合重心的是超過全球超過10家未上市初創公司，主要是體育、區塊鏈和醫療保健領域，2022年入股的包括DeFi(去中心化金融科技)公司Polygon和Aver、生物製藥公司LifeMine Therapeutics、體育相關產業鏈Premier Lacross League、Just Women's Sports和Fast Break Labs Sports。

其他獲Blue Pool垂青的還有本港元宇宙企業The Sandbox，本港區塊鏈遊戲公司Animoca Brands，以及科企NEX和生物製藥公司FogPharma。