皇冠新CEO：拒單靠中國賭客

澳洲最大賭場營運商皇冠度假集團(Crown Resorts)由美國私募基金黑石集團收購後，一反前大股東澳洲富豪帕克(James Packer)在位時的營運方針，公司新任行政總裁簡浩龍本周初履新時表明，不會採取以往與澳門疊碼仔的合作方式，且不再單靠中國賭客獲利。

皇冠於帕克在位時，違反多項澳洲的監管條例，令公司被罰巨款和需要在當局監管下改革。簡表示，未來公司的客路會走向國際、多元化，亦會為顧客和社區訂定最高規格的負責任博彩標準。

事實上，內地政府去年大力掃蕩網上和跨境博彩後，澳門疊碼仔於賭業的角色日漸式微。其中最大疊碼仔公司大陽城的創辦人周焯華，其所持的香港上市公司LET Group(01383，前稱太陽城集團)股份於今年5月售予其手下盧衍溢後，盧及其一致行動人士需按例向全體股東提出全面收購。香港證監會的收購及合併委員會周三裁定，該全面收購價格為6.9仙，較公司停牌前的0.17元大幅折讓59.41%，較原有出價高出約22.8倍，最高全購作價增至1.15億元。

證監指，6.9仙為盧向周收購股份的價格，認為該交易涉及清償周在該貸款下的債務，對作為股東的周而言屬優惠條件。鑑於周所獲得的利益可予量化，故此有關利益應擴展至太陽城所有其他股東。