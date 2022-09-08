全球半導體銷售放緩　7月份增速屬年半最慢

美國近期連番打壓中國的半導體產業發展，並試圖透過《晶片法案》的補貼，重振本土晶圓代工產業鏈。不過，當前全球半導體產業正面臨逆風，區域競爭也更為激烈。根據美國半導體產業協會(SIA)資料，7月全球半導體行業銷售額為490億美元，雖然按年增長7.3%，但增速是自2020年12月以來最慢。

SIA主席John Neuffer直言，最近數月晶片市場增長顯著放緩，按年增幅是2020年底以來首度錄得單位數。按區域劃分，美洲的銷售額按年增長達到20.9%，增速為全球最高。在亞洲方面，只有中國的銷售額跌了1.8%，日本、亞太其他地區則分別增長13.1%及4.1%。

半導體產業表現分化，某程度或反映美國加大牽制中國發展的趨勢。美國政府早前已下令英偉達(Nvidia)停止出口A100和H100人工智能(AI)晶片到中國。有外媒統計過去兩年內地政府的招標項目，發現中國一些最具戰略地位的研究機構對A100需求殷切，而當前中國尚未有能力自行生產替代品。

相關紀錄又顯示，去年10月，清華大學斥資逾40萬美元購入兩部由4顆A100晶片驅動的AI超級電腦。今年7月，中國科學院大學人工智能學院也花費約20萬美元添置設備，其中包括部分由A100晶片驅動的伺服器。去年暨南大學亦斥資逾9.3萬美元購入英偉達的超級電腦等，這些紀錄都反映內地對於高端AI晶片的需求。

分析又指，A100出口受限制所造成的衝擊，除了在民用及學術研究方面，亦可能會影響到中國軍方的技術能力，包括衞星影像搜索分析，以及用於收集情報為目的的數碼通訊過濾。