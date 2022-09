厲害了！馬斯克縮沙唔買推特　係驚World War III？

小記一向都對全球首富馬斯克(Elon Musk)係咪有心收購推特(Twitter)抱有疑問,覺得雙方「拳來腳往」亂到極點!之不過,全球首富嘅思維又點會係我哋呢班凡夫俗子所能參透?事關喺呢單聆訊中,Twitter律師最新就出示咗馬斯克嘅手機訊息,披露佢縮沙收購推特,原來同佢擔心爆發第3次世界大戰有關。

事緣推特律師出示馬斯克與摩根士丹利銀行家Michael Grimes之間嘅手機對話,以指控搬出「推特充斥太多假帳號」只是交易縮沙藉口;對話之一,就是馬斯克提到「如果要打第3次世界大戰,買推特就沒有意義」(It wouldn't make sense to buy Twitter if we're heading into World War III)。值得留意是,大摩係呢單刁向馬斯克提供資金嘅投行。

咁點解馬斯克有呢個諗法?講到底跟俄烏大戰有關!對話顯示,馬斯克喺5月8日,亦即係佢同意收購推特後幾個星期,兼且係俄烏開火嘅兩個月後「態度猶豫」,向Grimes打咗「我們暫緩幾天吧,普京明天的演說非常重要。(Let's slow down just a few days. Putin's speech tomorrow is extremely important.)」嘅字句。

推特認為,以上訊息證明馬斯克當時尋求所有方法取消交易,為的是要喺跌市保障自身利益;不過馬斯克就強調推特的假帳號數量嚴重所以先要求退出交易,且看今次甩唔甩到身。