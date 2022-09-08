鄧建初：巴菲特沽比亞迪　寧可信其有

美國聯邦儲備局官員近期不斷放鷹，強調通脹率未回至2%以下，會不惜代價持續加息，利率加至4厘以上也有可能，並暗示即使股市出現調整也是值得的。

美股連日來持續下挫，上周五晚公布最重要的失業率及非農業就業數據，失業率上升，市場立時反應是大幅加息機會降低，美股開市先行作出反映而急升逾300點。然而，冷靜過後，股民意識到通脹率高企問題仍揮之不去，聯儲局大幅加息的陰霾並未消除，三大指數包括道指、標普及納指由升1%掉頭下跌1%，道指下跌337點收市，港股ADR亦跟隨下跌178點，頓時產生了天堂跌落地獄之感。

「春江水暖鴨先知」，事實上，美股早段上升時，港股ADR已不肯跟隨，醒目資金似乎洞悉美股不久會有轉勢下跌之可能性。果然不出所料，應驗了「應升而不升，隨之下跌」的炒股黃金定律。不過一般散戶在現場，感覺美股大升，認定港股ADR不可能不跟隨，立即買入，怎料事與願違，大跌收場。

情況一如AH股炒作，經驗不夠的股民，眼見A股飊升，而H股仍相距甚遠，以為自己比別人早發現了新大陸，一時衝動之下，飛身撲入搶H股。通常只開心了片刻，眼見股價反彈乏力，即時中伏的感受並不好過。如果A股持續攀升，H股有可能被推上；但A股掉頭下跌時， H股往往跌得更深。初哥在前線工作時，多年前也曾以為執到寶，屢次犯錯才如夢初醒，世間上哪有如此明顯益散戶買便宜貨的機會？而且AH差價存在已有相當長時間，除非人民幣能直接在國際市場流通，否則此問題仍會存在一段長時間，直至人民幣完全流通為止。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)