鄧聲興：大股東拋售潮　市場情緒慘淡

近期，市場上出現很多大股東拋售現象，任何大股東減持消息通常會抑制市場情緒。尤其是在當前受新冠肺炎疫情、主要經濟體貨幣政策轉向、特別是地緣衝突加劇等多重因素共同影響下，市場情緒更加慘淡。

整體來看，大股東的減持雖然短線使得相關股份承壓，但亦是維持t着區間上落格局，因大股東們不會盲目減持損害自身利益。而且以比亞迪為例，此次是巴菲特首次減持比亞迪，按照8月30日比亞迪收盤的263港元計算，巴菲特所持比亞迪股票總體增值約33倍，價值近港幣600億元。故巴菲特很有可能只是已賺的盆滿缽滿而離場，並不是對公司前景看淡。故建議投資者仍是要以看公司的基本面為主，判斷其價值。而在當前情況下，投資者應以「大區間策略」為主，即是短期上落格局不會變。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)