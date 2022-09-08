鄧聲興：大股東拋售潮 市場情緒慘淡
2022年09月08日 07:01
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近期，市場上出現很多大股東拋售現象，任何大股東減持消息通常會抑制市場情緒。尤其是在當前受新冠肺炎疫情、主要經濟體貨幣政策轉向、特別是地緣衝突加劇等多重因素共同影響下，市場情緒更加慘淡。
首先衝擊汽車股市場的，是「股神」巴菲特減持汽車業龍頭比亞迪(01211)。根據比亞迪截至6月底止中期業績披露的股權架構，當時巴郡持股2.25億股，佔總股本20.49%；而在港交所8月30日權益披露中顯示，巴郡在8月24日以277.1元減持133萬股比亞迪，減持後巴郡持有約2.19億股，佔總股本19.92%；9月1日以每股平均價262.7243元，沽出171.6萬股，完成後持股量由19.02%降至18.87%，套現4.5億元。總體來看，巴菲特已累計減持1,786萬股，大約累計套現46.79億港元。市場憂慮汽車業缺乏增長動力，對車股有所保留，導致其他汽車股也普遍受壓。
阿里巴巴(09988)亦在年報披露，其單一最大股東、孫正義領軍的軟銀集團截至7月15日的阿里持股量為50.67億股，較去年7月22日的53.90億股，減少3.23億股。其間阿里平均收市價為128元，估計軟銀減持阿里貨值約413億元。軟銀集團今年2月也曾披露，截至去年底止的3個季度曾沽出阿里巴巴股份，累計套現折合約46億。再有媒體報道稱，騰訊(00700)提出了一個軟目標，即今年減持1,000億元人民幣上市公司股票投資，具體情況將取決於市況與內部獲利目標。根據騰訊最新財報披露，截至2022年6月30日，騰訊控股持有的上市公司股份的公允價值已從2021年末的9,828億元降至6,019億元。而近年來，騰訊也一直在加速「瘦身」。
整體來看，大股東的減持雖然短線使得相關股份承壓，但亦是維持t着區間上落格局，因大股東們不會盲目減持損害自身利益。而且以比亞迪為例，此次是巴菲特首次減持比亞迪，按照8月30日比亞迪收盤的263港元計算，巴菲特所持比亞迪股票總體增值約33倍，價值近港幣600億元。故巴菲特很有可能只是已賺的盆滿缽滿而離場，並不是對公司前景看淡。故建議投資者仍是要以看公司的基本面為主，判斷其價值。而在當前情況下，投資者應以「大區間策略」為主，即是短期上落格局不會變。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)