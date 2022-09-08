納指升逾2%　港股ADR微升

美股周三(7日)做好，道指收報31,581點，升435點或1.4%；標指收報3,979點，升71點或1.83%；納指收報11,791點，升246點或2.14%，結束7日跌勢。

港股ADR指數微升，按比例計算，收報19,057點，升12點或0.07%。

大型藍籌股個別發展，滙豐控股收報47.69港元，較港收市低0.11元；騰訊控股收報312.88元，較港收市高1.28元。

被視為「美股大淡友」的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，隨着市場對聯儲局的鴿派幻想破滅，資產市場或已進入跌市的「第二階段」，當前股票的下跌已不再是單純因為利率上升，更是來自更高的風險溢價(risk premium)和更低的盈利預期，直言「企業盈利預測下跌的趨勢仍遠未結束」。

Wilson形容自己是去年華爾街最「鷹派」的策略師之一，但也未曾估到今年會多次加息0.75厘，更勸喻投資者「不要和聯儲局對抗」。在此之前，美國銀行同樣警告股市尚未見底；高盛亦稱經濟數據不足以讓聯儲局改變鷹派取向。

企業消息方面，Coupa Software上季盈利超過預期，並發布了強勁的全年盈利和收入指引後，其股價飆升17.91%。

內地電動車生產商蔚來公布截至2022年6月31日的中期業績，期內收入總額202.02億元人民幣(下同)，按年升22.96%。另歸屬於普通股股東的淨虧損為45.7億元，按年收窄17.42%，其美國預託證券(ADR)股價升2.22%。

Pinterest獲Wolfe Research上調評級至跑贏大市，其股價升6.2%。