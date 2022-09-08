道指漲435點　布油跌穿90美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.53；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.9596；美元兌日圓弱見144.26；歐元企0.9994，英鎊報1.1522。金價跌至1,716.86美元。油價回穩，布油報87.76美元，紐油報81.94美元。比特幣升逾2%，至1.93萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●美聯儲褐皮書：預期未來1年經濟增長前景仍疲弱。

●道指收報31,581點，升435點或1.4%；標指收報3,979點，升71點或1.83%；納指收報11,791點，升246點或2.14%，結束7日跌勢。

●港股ADR指數微升，按比例計算，收報19,057點，升12點或0.07%。

●即月恒生指數夜期收報19,083點，升83點，高水39點，成交17,334張。

●紐約期金收報每安士1,727.8美元，升0.9%。

●英國富時100指數收報7,237點，跌62點或0.86%；德國DAX指數收報12,915點，升44點或0.35%；法國CAC指數收報6,105點，升1點或0.02%。