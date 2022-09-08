李偉傑：新數據中心長遠價值高　趁低吸新意網是良機

截至2022年6月30日，在疫情下，集團收入仍能按年升11%至19.4億元，主要受惠現有客戶及新客戶對現有數據中心(IDC)的需求增加所帶動。集團EBITDA按年升11%(不包括冠狀病毒病補貼)至14.95億元，其經營指標屬行內優質企業。公司股東應佔溢利按年上升9%(不包括冠狀病毒病補貼)至8.41億元。末期息派20.8仙，派息慷慨願意與股東分享成果。

集團行業前景廣闊，全球主要的電信公司進行大規模升級後，使用5G和高速寛頻的客戶群數量續升。此外，中國還在加速推動國家「雙千兆」網絡協同發展行動計劃，作為中國的一部分，香港的數字化發展踏入新的發展階段，對數據中心需求有增無减。

在上述行業巨大前景下，新意網正發展一個非常强勁的增長計劃，具投資亮點。集團多個IDC將於未來3個財年之內投入服務，擁有強大互聯能力，允許客戶在數據中心內或數據中心之間直接聯繫，利好增加客戶粘性並提高利潤率，同時帶來强勁的現金流。

據2021/2022年報顯示，MEGA Fanling是集團在2021年7月宣布的第8個數據中心，並已於2022年6月開始營運，透過推動輕資産模式，集團實現了不到12個月的短上市周期。此外，集團於荃灣的新用地項目MEGA Gateway亦處於最後建築階段，將於2022年下半年投入營運。客戶對MEGA Gateway興趣殷切，集團已收到數名主要客戶共60%預訂承諾，與其他客戶就預訂承諾的討論進展良好。

集團位於將軍澳的旗艦新用地項目MEGA IDC建於專設用地，不受適用於附近工業村的數據中心的任何轉租限制。憑藉優越的基礎設施，MEGA IDC將成為擁有香港最大電力容量的單一數據中心。MEGA IDC第一期樓面面積約50萬平方呎，以2023年上半年開幕為目標，並已有客戶對MEGA IDC表示强烈興趣。MEGA IDC第二期樓面面積約70萬平方呎，目標在2026年開業。投資者可多留意未來集團的業績及業務增長速度。

走勢上，新意網股價受近期大跌市而有所調整，但考慮集團擁有在經濟環境逆風下仍帶來穩定收益，且在市場需求增長及新數據中心仍按計劃擴產下，該股周三(7日)收市報4.99元，現價近52周低位，防守性强，現收集良機。投資者可在4.8至5元水平趁低吸納，初步可上望100天綫5.9元，短、中綫目標為今年5月高位6.5元，而防守位置應放於100個月平均綫4.3元水平。

華盛證券經紀部董事李偉傑稱

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)