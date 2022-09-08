【高盛推介】阿里終止6連跌反彈 騰訊受壓落後
2022年09月08日 10:48
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由上周三(8月31日)起連跌6日，累計跌近10%，周四(8日)早段靠穩反彈，現報88.45港元，升約1.2%。阿里公布，將於下月24日開啟「天貓雙十一」預售。
騰訊控股由上周四(1日)起連日回調，周四早段最低見304.4元的3周低位。現報306元，跌約1.8%，目前為連續第4日下跌，累計至今跌近7%。騰訊回購持續進行，據其報表披露，騰訊周三(7日)於聯交所再回購114萬股，涉資約3.52億元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納阿里好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,220萬元。
騰訊方面，亦見近期資金持續吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,920萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見周三北水繼續買入騰訊，錄得約3.8億元資金淨買入。
阿里購22788，行使價100元，2022年12月23日到期，實際槓桿5.6倍，高敏感度。
阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.2倍，低面值、熱門。
阿里牛65121，收回價83元，行使價81元，換股比率100，槓桿比率11.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，近12元收回距離熊證
投資者如看好騰訊，認購證方面的低面值選擇可留意騰訊購(21954)。高槓桿選擇可留意騰訊購(22109)。貼價選擇可留意騰訊購(22662)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(64357)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60742)，與現價有約15及30元收回距離。
騰訊購21954，行使價393.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿10.3倍，低面值兼高槓桿。
騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿10.0倍，高槓桿。
騰訊購22662，行使價360元，2023年1月26日到期，實際槓桿7.7倍，貼價。
騰訊牛64357，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿15.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛60742，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，實際槓桿8.8倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.5倍，低面值。
騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿8.6倍，高槓桿近熊。
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