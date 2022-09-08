許繹彬：歐洲面臨「斷氣」　石油股有波幅可短炒

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股「屋漏兼逢連夜雨」，一直未見有突破性的消息，不斷反覆下試低位，連重要關卡19,300點也失守；那邊廂，久違的俄烏問題突然再受關注，俄方宣布不會持續供應天然氣予歐洲國家，直至西方解除對俄制裁，全球意識到由俄羅斯一手炮製的歐洲能源危機，定必促使各類能源價格上漲，令市場對歐洲經濟衰退的憂慮大增。

他認為，國內降準措施已是多年來刺激經濟的唯一方案，甚至近乎指定動作，對疲態盡顯的港股，未能產生催化作用，周三(7日)更承外圍弱勢，終於一度跌穿5月份的低位19,063點，更低見18,818點，好友集結的19,000點牛證全軍覆沒，許氏預期，如果恒指短期內持續弱勢，便有機會下試18,500點。