許繹彬：歐洲面臨「斷氣」 石油股有波幅可短炒
2022年09月08日 11:08
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股「屋漏兼逢連夜雨」，一直未見有突破性的消息，不斷反覆下試低位，連重要關卡19,300點也失守；那邊廂，久違的俄烏問題突然再受關注，俄方宣布不會持續供應天然氣予歐洲國家，直至西方解除對俄制裁，全球意識到由俄羅斯一手炮製的歐洲能源危機，定必促使各類能源價格上漲，令市場對歐洲經濟衰退的憂慮大增。
許氏稱，「斷氣危機」對歐洲各國影響深遠，若短期仍未達成協議，相信牽連愈來愈廣，或令歐洲各國用石油來取代天然氣，從而令油價產生波幅，建議可留意中國海洋石油(00883)短炒波幅。
國內的經濟持續不振，中國人民銀行不得不再次出招，宣布於9月15日起外匯存款準備金率由現行8%大幅下調至6%，較對上一次下調1厘更重手，消息一出，一直被大行「睇死」、經常被調低評級的碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)，於消息公布後的翌日吐氣揚眉，均升超過9%；儘管國內出招，但港股只有內房及內地物管板塊最為受惠，以及內險如中國財險(02328)創出新高外，整體大市仍充斥着一片污氣，「港股雙雄」香港交易所(00388)及騰訊控股(00700)絲毫沒有受惠，前者股價更一度下瀉至300港元，情況不似預期。
他認為，國內降準措施已是多年來刺激經濟的唯一方案，甚至近乎指定動作，對疲態盡顯的港股，未能產生催化作用，周三(7日)更承外圍弱勢，終於一度跌穿5月份的低位19,063點，更低見18,818點，好友集結的19,000點牛證全軍覆沒，許氏預期，如果恒指短期內持續弱勢，便有機會下試18,500點。