【高盛推介】美股終止連跌反彈 美聯儲將繼續加息以抗通脹
2022年09月08日 11:20
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美債孳息從高位回落，美股周三(7日)反彈，3大指數均創過去4周最大單日升幅，當中納指為升幅最大兼結束連跌，升248點達2%。道指及標指則分別升435及71點。美聯儲副主席布雷納表示，將進一步加息以對抗通脹，而加拿大央行周三加息0.75厘，據CME利率期貨顯示，市場預期美聯儲9月份加息0.75厘機率近80%。在亞洲時段，亦見美指期貨做好，分別較周三高水1.3%至1.9%。
觀察個股輪證資金流向，本周一(5日)及本周二(6日)共錄得約20萬元資金流入納指好倉後，周三獲資金轉向沽出。
道指方面，好倉於本周二及本周三共錄得約30萬元資金流入。標指方面，好倉於本周二錄得約10萬元資金流入，周三獲資金轉向沽出。
美指的相關窩輪在美股收市期間仍能繼續交易，而輪價會根據期貨價格跳動，緊貼即時市況，因此投資者如欲在美股開市前部署，可選擇相關窩輪。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿、低面值。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.5倍，貼價。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿14.6倍，貼價、高槓桿。
投資者可考選擇美指認沽證部署對沖，納指方面的低面值選擇可留意屬行使價9,000至12,000點間產品中，槓桿最高之一的納指沽(10495)。熱門選擇可留意納指沽(10487)。道指方面可留意屬高槓桿的道指沽(10508)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10534)。
納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.9倍，低面值、行使價9,000至12,000點間產品中，槓桿最高之一。
納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.4倍，熱門條款。
道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿。
標指沽10534，行使價3,600點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.4倍，貼價。
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