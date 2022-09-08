中銀香港「不對稱」加二手H按封頂息

中銀香港下周四(15日)起，將一手樓封頂息維持2.5厘不變；而該行的二手轉按P按(最優惠利率)為P-2.4厘，即上調0.1厘至實際按息2.6厘，又或H按封頂息P-2.25厘，即實際封頂息為2.75厘。調整後P按息率較H按封頂息率低0.15厘。該行用細P，以5厘計算。

中銀香港回應指，會按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力及為客戶提供不同的按揭服務計劃。過去一段時間，HIBOR按揭封頂息率與P按計劃的息率基本保持一致，在息口趨升的環境下，除了提供HIBOR按揭計劃外，該行亦推出一個有利率差異化的P按計劃，讓有意置業的客戶多一個選擇。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次安排反映銀行樓按取態正面，一手物業未有調整封頂息率維持按息低至2.5%，而二手物業P按息加幅僅0.1%，實際按息2.6%低於H按加封頂後之實際息率2.75%，相信其他大行將會跟隨，亦將推動二手物業用家選用P按，變相加P前二手樓按息由2.75%降回至2.6%。而一手樓按息維持2.5%，對市場買家屬於好消息。而由於一手樓按息優於二手樓，一手較二手旺之形勢將延續。

王美鳳相信，四大銀行之中已有三家銀行調整按息，相信其他未調整息率的銀行快將跟隨。而中銀香港有關新調整將於9月15日才生效，王預期，市場會即時出現加快提交新按轉按申請的短期尾班車。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，過去多年H按封頂息率普遍都與P按利率相同，因此H按較受市場人士歡迎。這次調整使H按封頂息率高於P按息率，推動按揭申請人選擇息率較低的P按，將增加P按使用率，可以讓業主有更多按揭計劃的選擇。

莊表示，以往市場選擇H按的業主超過九成，但中銀創先河，調整P按低於H按利率，相信未來其他銀行都會推出相關計劃，P按比例會有所增加。惟業主應注意若未來按息跌回封頂位以下，H按則會比P按較為着數，屆時銀行亦可因應要求幫客戶轉回H按。